Roma, bus turistici assediano piazza Venezia: traffico paralizzato

Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. Diverse decine i bus turisti dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe.



Altra giornata nera per la Capitale da tre giorni assediata dalle proteste prima dei conducenti di Ncc, poi dei tassisti e ora dai bus turistici. Lunghe code nel centro storico e traffico a singhiozzo.

La protesta è iniziata già questa notte e decine di pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, anche di gruppi limitrofi al centro, sono state convogliate nell'area circostante a piazza Venezia, a causa della presenza di decine di bus turistici fermi sotto al Campidoglio. In questo momento sono chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Teatro Marcello direzione piazza Venezia e su via Nazionale il traffico viene deviato su via Panisperna, con l'esclusione dei mezzi di trasporto pubblico.

