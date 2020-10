Qualità, storia e identità del prosciutto di Norcia: sabato l'appuntamento al centro commerciale Roma Est

Dopo Perugia, Ancona e Firenze ora è il turno di Roma. Il progetto «Qualità, identità, sicurezza e sostenibilità» nato per illustrare a pubblico ed esperti del settore le caratteristiche del prosciutto di Norcia Igp sbarca anche nella Capitale. L'incontro, organizzato dal Consorzio di Tutela, mira a valorizzare le proprietà di un prodotto noto per il suo elevato pregio e tra i simboli dell'enogastronomia italiana nel mondo. L'appuntamento per bongustai e non solo è per venerdì 30 e sabato 31 prossimi, al centro commerciale Roma est.

APPROFONDIMENTI BRUXELLES L'Europa pronta a votare sull'hamburger "vegetale",... CUCINA ITINERANTE L'appetito vien viaggiando: per ogni regione un piatto tipico ITALIA Ristoranti, gelaterie, pasticcerie: contributi da 1.000 a 10 mila euro

Agroalimentare, nel 2018 aumento degli operatori del settore (+3,4%)

Qui si concluderà il ciclo di eventi che per l'intero mese di ottobre ha consentito di descrivere in giro per l'Italia le qualità del prosciutto di Norcia. Al centro del progetto, la riscoperta del legame con il territorio, del rispetto della tradizione e della sicurezza, che ha sempre contraddistinto i processi produttivi di uno dei salumi più apprezzati dello Stivale.

Il Prosciutto di Norcia IGP arriva a Roma! Venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre vieni a scoprire il nostro prosciutto... Pubblicato da Consorzio di Tutela Prosciutto di Norcia IGP su Giovedì 29 ottobre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA