© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forte botto, ieri, ha scosso il quarto piano del Palazzo B della procura. Era appena passato mezzogiorno. Magistrati e cancellieri si sono precipitati nei corridoi. Qualcuno ha temuto un terremoto, qualcun altro un attentato. Invece aveva ceduto una lastra di marmo posta sull'ingresso di un ascensore. Si è staccata e poi spaccata in più pezzi sul pavimento. Laura, una commessa di cancelleria, è stata sfiorata dal crollo. Il rivestimento, in marmo nero lungo un paio di metri e spesso almeno tre centimetri, ha ceduto appena alle sue spalle si è chiusa la porta dell'ascensore, proprio mentre usciva col carrello pieno di fascicoli. Un incidente evitato di un soffio. Non è la prima volta che nel palazzo di giustizia di Roma, il più grande d'Europa, scatta l'allarme sicurezza. Nel settembre del 2017 alle sei di sera, dopo un lungo turno in procura, il sostituto procuratore Simona Maisto era stata catapultata e schiacciata da un ascensore della palazzina C schizzato in alto, contro il soffitto, non appena ha premuto il piano zero per l'uscita. Aveva ceduto un tirante e l'ascensore si era trasformato in una enorme fionda. Il magistrato è rimasta gravemente ferita ed è guarita dopo 303 giorni di malattia e diversi interventi. Un anno dopo, nell'agosto del 2018, il crollo del controsoffitto di un ufficio al quarto piano, sempre nella palazzina C, era stato anticipato di qualche secondo da uno scroscio. È stato quel rumore, improvviso e sordo, ad evitare che le impiegate della Scansione della procura, l'ufficio che si occupa dell'informatizzazione degli atti giudiziari, rimanessero ferite. All'improvviso si è aperto il controsoffitto, riversatosi sul pavimento assieme a un rivolo d'acqua, che ha allagato anche l'ufficio adiacente. Scrivanie sepolte dai detriti, impiegati in fuga. Si è saputo poi che era scoppiato un tubo dell'impianto di condizionamento, spesso malfunzionante e in un paio di occasioni covo per la legionella.LA RICHIESTA«Abbiamo avuto crolli, ascensori impazziti e la legionella», ha dichiarato Giorgio Bonavera sindacalista Rls, in veste di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori della procura: «La situazione è kafkiana. Chiediamo sicurezza per il palazzo di giustizia. Vogliamo garanzie per l'utenza e per i lavoratori». «Dopo il cedimento di ieri ci siamo subito attivati - ha detto Bonavera - Abbiamo avvisato il consegnatario e fatto rimuovere le macerie. Successivamente abbiamo inviato una richiesta formale per sollecitare il controllo a tappeto di tutti i marmi che rivestono le pareti esterne degli ascensori. Il rischio è alto».Intanto si avvia alla conclusione l'inchiesta aperta sull'incidente che ha fatto rischiare la vita al pm Maisto. Controlli ignorati, manomissioni e verbali di verifica compilati alla meglio. Secondo la procura di Perugia, competente a giudicare per fatti riguardanti i colleghi di Roma, il guasto dell'ascensore poteva essere evitato e ha contestato a otto indagati, tra manager delle società appaltatrici, tecnici e una funzionaria di Arpa Lazio, i reati di frode nelle pubbliche forniture e lesioni gravi. Secondo l'ex procuratore Luigi De Ficchy gli indagati avrebbero omesso «deliberatamente ogni controllo sulla sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto elevatore in funzione presso il palazzo di giustizia». In particolare nel corso delle verifiche periodiche, semestrali e biennali, non avrebbero «svolto le prove di funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di scorrimento delle funi nella gola della puleggia di trazione, non appurando così lo stato di grave usura strutturale e funzionale del dispositivo stesso».