Roma, incendio in uno spogliatoio del San Filippo Neri: non si esclude ipotesi dolosa

Un principio d'incendio si è sviluppato nella notte - ma la notizia è stata data solo ora - in un locale al piano interrato di un padiglione dell'ospedale San Filippo Neri. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono propagate nello spogliatoio donne e dei magazzini. Si tratta di un locale non aperto al pubblico, spiegano dalla struttura. Ci sarebbero solo lievi danni agli arredi. Non si registrano feriti né è stato necessario spostare i pazienti. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato si è recato sul posto in mattinata per verificare la situazione e ha incontrato, insieme alla Direzione sanitaria dell'ospedale, i medici e gli infermieri in servizio ringraziandoli per il tempestivo intervento. Sono infatti intervenute immediatamente sia la squadra antincendio e le squadre di vigili del fuoco che non hanno interdetto nessuna area. Non c'è stata alcuna interruzione di servizio e la struttura, grazie all'intervento degli addetti alle pulizie, è pienamente operativa e agibile.

Sulle cause dell'incendio non si esclude la causa dolosa, si sta procedendo alle opportune verifiche ed eventualmente a sporgere denuncia contro ignoti

