Prima Porta, ristorante aperto: denunciati proprietario e clienti

I carabinieri della stazione Roma Prima Porta hanno denunciato un 41enne egiziano, titolare di un'osteria in via della Villa di Livia, e due clienti, un 74enne originario della provincia dell'Aquila e una 25enne romena per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Ieri sera, infatti, i militari hanno sorpreso i due clienti all'interno del locale, mentre cenavano seduti allo stesso tavolino, violando le prescrizioni contenute nel Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri circa le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. I carabinieri della stazione Roma Prima Porta li hanno identificati e denunciati all'autorità giudiziaria insieme al proprietario dell'esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA