Roma, presidio di Fratelli d'Italia all'Ospedale San Giacomo per chiedere la riapertura

Fratelli d'Italia Roma ha organizzato, oggi pomeriggio, un presidio per chiedere la riapertura dell’Ospedale San Giacomo, per il quale recentemente è stata emessa dal Consiglio di Stato una sentenza che ne annulla la chiusura.

Erano presenti tra gli esponenti di Fdi, il vicepresidente della Camera Rampelli, il deputato Mollicone, il capogruppo in Campidoglio De Priamo e il capogruppo nel I Municipio Tozzi.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Speranza: "Guardiamo con fiducia a nuova fase" L'EPIDEMIA Coronavirus, altri 215 contagi in Abruzzo: positivo bimbo di 10 mesi NEWS Bollettino covid di Roma e Lazio, 1.330 nuovi casi (639 in...

Ostuni, si traveste da infermiere per visitare il padre in ospedale: allarme nel reparto Covid

«La Regione Lazio con a capo Zingaretti piuttosto che dedicarsi a traffici strani di mascherine e assunzioni taroccate, attraverso ‘concorsopoli’, dovrebbe impegnarsi per riaprire l’Ospedale San Giacomo» ha detto Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi presente oggi al presidio.

#Sanità #ospedali #Roma #SanGiacomo oggi alle 14 PRESIDIO PER RIAPERTURA OSPEDALE SAN GIACOMO, in via Ripetta, dopo la sentenza del Consiglio di Stato

organizzato da Fdi Roma. Partecipate. — Fabio Rampelli (@fabiorampelli) April 15, 2021

«La presenza di Fratelli d’Italia Roma e dei nostri consiglieri comunali e municipali sta a sottolineare non solo l’importanza di avere un servizio sanitario insostituibile sul territorio ma di rilanciare anche la funzione del centro storico che deve diventare un spazio urbano vitale e non solo abitato da istituti di credito, multinazionali e grandi marchi» ha continuato Rampelli, insistendo anche sulla riapertura del Forlanini: «l’appello è a non perdere tempo, non aveva senso all’epoca dismettere alcuni presidi sanitari, oggi in piena emergenza pandemica ancora meno. Non si deve riaprire solo il San Giacomo ma anche il Forlanini».

Riaperture, Meloni: «Attività all’aperto aprano oggi. Maggio non è una vittoria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA