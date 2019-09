Roma, due banditi armati assaltano tabaccheria, in ostaggio clienti e il titolare

Terrore in una tabaccheria alla periferia del Prenestino. Ieri sera, due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nei locali, prendendo in ostaggio alcuni clienti ed il titolare. Il colpo si è registrato verso le 21. I malviventi hanno tenuto sotto tiro i presenti minacciandoli di morte. Sono fuggiti con circa 7.000 euro in contanti. Del caso se ne sta occupando la polizia. Alcune volanti sono accorse appena è scattato l’allarme da parte del titolare. I due ricercati si sono dileguati in sella ad un ”T-Max”. Non è escluso che siano autori di altre rapine. © RIPRODUZIONE RISERVATA