Sfondano vetrata gioielleria con auto: caccia ai ladri a via Prenestina

Un fuoristrada usato come ariete è servito ad un gruppo di malviventi, questa notte, per sfondare la vetrina di una gioielleria sulla via Prenestina a Roma. L'allarme è stato lanciato alle 4 e, al loro arrivo, gli agenti del commissariato Porta Maggiore, hanno trovato la vetrata divelta e la Toyota danneggiata e abbandonata. I ladri hanno arraffato gli oggetti preziosi per un valore ancora da quantificare e sono fuggiti a bordo di un'altra vettura. Gli agenti della polizia scientifica, quindi, hanno effettuato rilievi sulla macchina abbandonata alla ricerca di impronte. Altri elementi utili alle indagini si cercano nelle immagini registrate dalle telecamere della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA