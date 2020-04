Roma: prende un taxi con un chilo di hashish nascosto nello zaino, arrestato

Certo di farla franca e di non essere fermato per controlli aveva preso un taxi: e da passeggero aveva con sé uno zaino pieno di droga. Così un ragazzo di 21 anni del Bangladesh, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei normali controlli del territorio, anche per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte per l'emergenza epidemiologica, i militari hanno fermato un taxi in via Casilina: hanno chiesto al cliente i motivi del suo spostamento in taxi ma l'atteggiamento strano mostrato dal giovane li ha spinti ad approfondire le verifiche. Lo hanno fatto scendere dal taxi, controllato i documenti e lo zaino: qui infatti il ragazzo aveva nascosto 10 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish. Il ragazzo è stato ammanettato e portato in caserma e lo zaino sequestrato. Lo spacciatore, sanzionato anche per aver violato il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 per il contenimento della diffusione del Covid-19, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall'Autorità giudiziaria.

LEGGI ANCHE Roma, I poliziotti in coda in frutteria intercettano lo scambio di droga: pusher in manette

LEGGI ANCHE Coronavirus, spaccio di droga tra la fila fuori dal supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA