Roma, nasce il premio "Cambiare" per cittadini, artisti, ong e influencer: come partecipare

Il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, nasce il Premio "Cambiare". Un riconoscimento a tutti/e coloro (cittadini/e, artisti/e, organizzazioni no profit, influencer/digital creator) che abbiano compiuto un’azione, realizzato un progetto, ideato qualcosa di particolarmente utile e importante sotto il profilo culturale, sociale o ambientale per la Capitale.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, case vip in vendita LA CERIMONIA L’Automobil Club di Roma premia i suoi piloti L'INTERVISTA Alberto Angela e il Natale di Roma: «L'Urbe ha creato... LA CERIMONIA Automobile Club Roma, Pirro nominato “ambasciatore”

Il premio è un'iniziativa dell’Associazione Dire Fare Cambiare con il patrocinio dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, ed è realizzato in collaborazione con Kaos Kult, con il sostegno di VAIA, startup nata per dare vita agli alberi abbattuti dall’omonima tempesta e ricostruire le foreste delle Dolomiti.

«Il Premio Cambiare vuole essere una dichiarazione d’amore alla città di Roma, vogliamo contribuire significativamente al suo miglioramento rendendola sempre più una città all’altezza di tutte e tutti, aperta e inclusiva» ha spiegato Giulia Morello Presidente di Dire Fare Cambiare «Crediamo sia importante dare un riconoscimento a tutte le persone che ogni giorno si impegnano sotto diversi punti di vista per creare una società più equa, inclusiva e sostenibile»

Partner speciale dell'iniziativa è VAIA che offrirà sia i premi che la possibilità, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma, di effettuare una significativa piantumazione così da creare una Foresta urbana legata al Premio Cambiare nella nostra città.

Come partecipare al premio "Cambiare"

Il concorso è aperto a tutti e tutte gli/le abitanti di Roma ed è gratuito. Il regolamento completo del Premio Cambiare è visibile su direfarecambiare.org/premiocambiare

Le categorie del Premio Cambiare saranno le seguenti:

cittadini e cittadine;

artisti e artiste;

organizzazioni no profit;

influencer/digital creator

Giuria e comitato tecnico

Per ogni categoria la segnalazione potrà essere fatta da qualsiasi cittadino/a motivando la propria scelta dal 21/4/2022 al 21/7/2022 tramite form online https://direfarecambiare.org/premiocambiare

Il funzionamento del Premio Cambiare prevede sia un comitato di selezione che una giuria. Il comitato di selezione è composto da (in ordine alfabetico): Martina Attanasio (fondatrice agenzia TiEdito), Giorgia Burzachechi (coordinatrice di Giornalisti nell’erba), Alice Campoli (Antropologa ed educatrice), Danilo Chirico (Presidente dell’Associazione DaSud), Gianni Del Bufalo (autore e attivista), Maria Grazia Filippi (giornalista e ideatrice de “La scimmia viaggiante”), Alessandra Flamini (Kaos Teatro), Manuela Marchioni (CEO di Prodos Consulting), Silvia Vallerani (Presidente di M.A.S.C. Aps), Luca Vittozzi (insegnante e scrittore).

La giuria è composta da: Maria Beatrice Alonzi (scrittrice e business strategist) Roberta Cafarotti (Consulente Ministero della Transizione Ecologica/Sogesid), Valentina Farinaccio (scrittrice) Stefano Fresi (attore), Marianna Moser (Green project manager di Vaia), Erica Mou (cantante), Alessandra Pagliacci (autrice televisiva) e Barbara Ronchi (attrice).

I premi

I premi (Vaia Cube e Vaia Focus) sono messi a disposizione da VAIA, startup nata alla fine del 2019 dalla volontà di trasformare la tragedia della tempesta che nell’ottobre del 2018 ha devastato i boschi secolari delle Dolomiti, in un’opportunità di rilancio del territorio. Recuperando il legno degli alberi abbattuti, l’azienda, grazie all’opera degli artigiani locali, ha realizzato e messo sul mercato il VAIA Cube, speaker in legno che amplifica naturalmente il suono degli smartphone, e il VAIA Focus, che amplifica e migliora la visione dei device mobili attraverso la tecnologia analogica della lente Fresnel. [https://www.vaiawood.eu]. La premiazione e la piantumazione degli alberi avverranno ad ottobre 2022 (la data è ancora in via di definizione).