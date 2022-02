Roma, vietate le manifestazioni dal 9 al 14 febbraio su tutta la provincia. Scongiurata la marcia No vax

Stop a marce no vax, raduni e manifestazioni. É la decisione presa dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che ha vietato le manifestazioni sul territorio di tutta la provincia di Roma dal 9 al 14 febbraio. A motivare il provvedimento le dichiarazioni di Nicola Franzoni, del leader del neonato «Fronte di Liberazione Nazionale», che aveva annunciato la volontà di «marciare su Roma» contro il governo Draghi e contro l'obbligo vaccinale.

I no vax stavano organizzando un maxi raduno a Rocca di Papa

Il movimento, di cui fa parte anche l'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, stava organizzando un maxi raduno dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, vicino Rocca di Papa. Dopo che l'evento non era stato autorizzato dalla Questura, gli attivisti si erano riorganizzati per il 14 febbraio al Circo Massimo. Ora è arrivato lo stop della Prefettura. Tuttavia i no vax promettono di esserci nonostante il divieto.

