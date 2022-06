Roma, precipita dal quinto piano ma si rompe solo una gamba: 23enne salvato dal vicino

Un 23enne è precipitato dal terrazzo della sua abitazione al quinto piano di un palazzo in piazza Testaccio 20 a Roma. E si è miracolosamente salvato. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario dopo essere caduto all'interno del giardino di un altro residente che ha provveduto ad allertare il 118.

Rossella Fiato, morta a 34 anni per la pillola anticoncezionale? Riesumata la salma. La donna si sentì male davanti ai 3 figli

Il ragazzo, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata accertata una frattura a una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno avviato gli accertamenti necessari. Per il momento si esclude la responsabilità di terzi tra le cause che hanno portato il giovane a precipitare.