Prati, caricano due scooter sul camion: il residente avverte la polizia. Erano rubati

In pieno giorno nel quartiere Prati hanno caricato due scooter su un camion. Ma a osservare le loro mosse c'era un residente che ha subito avvertito la polizia. Siamo in via Augusto Aubry, sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Esquilino: i poliziotti hanno sorpreso due uomini, G.J., 31enne romano e M.A, 35enne anche lui romano intenti ad armeggiare su due scooter, privi di targa. Dagli accertamenti sono risultati rubati. All’interno dello scooter di M.A., poi trovato nelle immediate pertinenze del furgone, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti allo scasso ed un blocca - disco rosso risultato appartenere ad uno dei due proprietari degli scooter rubati.

M.A e G.J, sono stati arrestati, al termine degli accertamenti di rito, per furto aggravato in corso. In quanto mezzi utilizzati per commettere il reato lo scooter del 35enne e il furgone sono stati sottoposti a sequestro.

