Roma, paura in Prati: 52enne danneggia pulmino per disabili e aggredisce agenti

Un 52enne romeno nel pomeriggio di ieri, a via Germanico nel quartiere Prati di Roma, ha seminato il panico. Dopo aver danneggiato un pulmino comunale, adibito al trasporto disabili, si è scagliato contro gli agenti che lo hanno portato in commissariato per gli accertamenti. L'uomo, già mentre veniva trasportato, ha sferrato più colpi contro la macchina di servizio della polizia e poi ha aggredito i poliziotti che hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni.

