Poteri speciali per Roma: Raggi ora punta su Grillo

Per portare a dama la riforma di Roma Capitale Virginia Raggi sta provando a costruire la sua tela. Una triangolazione, più che altro, che va dal premier Conte a Beppe Grillo e torna a Palazzo Senatorio. L'obiettivo è sempre quello: dotare finalmente la Città Eterna dei poteri già saldamente nelle disponibilità delle pari grado del mondo occidentale, da Parigi a Londra, a New York. Raggi ha bisogno di alleati. Con Di Maio i rapporti sono di ghiaccio, è cosa nota, al netto delle smentite di rito. Non a caso al tavolo del programma col Pd solo il vice-capogruppo stellato alla Camera, Francesco Silvestri, ha davvero difeso la questione Capitale, liquidata prima in due righe ultra-generiche nella prima bozza di accordo e poi addirittura ristretta a due parole, «Roma Capitale», infilate in un inciso tra città metropolitane, piccoli comuni e minoranze linguistiche.



LA TELA

La sindaca però si dice tranquilla. Punta il grosso delle fiches sul rapporto «speciale» che è convinta di avere col premier fresco di bis. Con Conte ci sono già stati contatti e Raggi chiederà un incontro «di cortesia» subito dopo la fiducia. Al capo del governo era già stato consegnato, in tempi giallo-verdi, il dossier della riforma, che andrebbe oltre il semplice compimento di quella varata dal Parlamento nel 2010 ma mai attuata. Il Campidoglio punta a istituzionalizzare le «spese di rappresentanza», fondi statali che compenserebbero l'impatto di alcuni oneri connessi al ruolo di Capitale (vedi la presenza dei ministeri o la frequenza di manifestazioni e cortei). È il tentativo di rimpinguare i 110 milioni di «extra-costi» strappati da Ignazio Marino nel 2014. Il Comune poi ha chiesto di poter gestire direttamente i fondi del governo per i trasporti oggi transitano dalla Regione e vorrebbe anche la delega sulle politiche del lavoro.



Oltre a Conte, Raggi sa che una riforma per Roma ha il placet di Beppe Grillo. E non è cosa da poco: il Fondatore nel M5S è tornato più centrale che mai, come si è visto in queste settimane di crisi fino al voto su Rousseau. Grillo da almeno due anni va ripetendo, con tanto di video sul blog, che «o si diventa Capitale sul serio oppure non possiamo fare tutto da soli». L'ex comico sogna «Roma Città Stato», ha già detto che «bisogna fare una legge speciale per la capitale d'Italia, così questa città potrà finalmente trasformarsi in quello che potrebbe essere e non è». I rapporti tra Raggi e Grillo, assicurano a Palazzo Senatorio, restano molto buoni, non scalfiti dall'addio dell'assessora Pinuccia Montanari, amica di Beppe. «Su Roma c'era e c'è sintonia».



FRONTE TRASVERSALE

Tocca capire quali saranno gli equilibri della nuova intesa demo-grillina in Parlamento. Al momento di scrivere il patto di governo, alcuni sindaci, soprattutto del Nord, si sono messi di traverso, in chiave anti-Roma. Ora un fronte di parlamentari romani è pronto ad alzare il pressing perché la Capitale abbia i poteri che merita. Massimiliano De Toma, deputato grillino di Roma, ieri lo diceva dritto: «La verità? Le due parole infilate nel programma non dicono nulla, devono tradursi in impegni concreti. Con altri colleghi ne abbiamo già parlato: potrebbe nascere un manifesto per riconoscere il ruolo di Roma, allargato anche al Pd e perché no pure alle opposizioni. Il tema riguarda tutti». Tra gli stellati sono a favore dei poteri per Roma il vicecapogruppo alla Camera, Silvestri, ma anche quello del Senato, Gianluca Perilli, ex consigliere alla Regione Lazio. Tra gli altri partiti, proprio dalle colonne del Messaggero, un deputato di peso del Pd come Roberto Morassut ha proposto un patto nobile per rafforzare l'Urbe. Anche Fratelli d'Italia è per potenziare il ruolo di Roma.



«Con la Raggi siamo stati chiari: sulla questione dei poteri per Roma siamo pronti a una battaglia comune», scandisce il capogruppo in Campidoglio, Andrea De Priamo. Anche per l'ex sindaco Gianni Alemanno la menzione su Roma nel programma di governo «è assolutamente generica, messa così non vuole dire nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA