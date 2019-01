Roma, quattro chili di droga viaggiavano sui tram: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrati quattro chili di marijuana in piazza di Porta Maggiore ieri sera nel corso di due distinte operazioni di polizia. Gli agenti del Commissariato Esquilino, impegnati nel pattugliamento del territorio, si sono insospettiti quando un'extracomunitaria di 23 anni, a bordo di un tram in sosta, alla loro vista, ha cercato di confondersi tra gli altri passeggeri. Sottoposta a controllo, i poliziotti, hanno scoperto che all’interno dello zaino O.E. occultava tri chili di marijuana. Arrestata, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.Sempre nella stessa piazza, poco dopo, altri agenti del Commissariato Esquilino e i collegi del Commissariato San Lorenzo hanno attuato un servizio finalizzato ad intercettare la presenza di corrieri della droga. Saliti a bordo di un tram di linea, hanno proceduto al controllo di un extracomunitario che, resosi conto della presenza dei poliziotti si è alzato di scatto, cercando di guadagnare l’uscita, abbandonando a terra uno zaino. Bloccato I.K. 33 anni, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio: nella borsa aveva 1 chilo di marijuana.