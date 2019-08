Spranghe e coltelli per "difendere" il chiosco della porchetta: rissa fra ambulanti sulla Pontina

Castel Romano, il punto più Il posto migliore per vendere più panini: c'era questo in ballo stamattina quando si è scatenata una maxi rissa sulla Pontina con spranghe di ferro e bastoni. E' esattamente sulla rampa di uscita di via Pontina , in direzione dell'area commerciale di, il punto più

oinvolti 4 uomini italiani, tra cui un 16enne, e due donne polacche. I sei sono stati tutti arrestati dai carabinieri della stazione Tor dei Cenci con l'accusa di rissa aggravata. Uno degli uomini coinvolti è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni per una sospetta emorragia cerebrale. Un altro ha riportato una frattura alla mascella.

“commerciale”, che alcuni ambulanti avevano già piazzato il banchetto per vendere bibite e porchetta.Ma altri non erano d'accordo. Così si è scatenato l'inferno. C