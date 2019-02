Roma, travolto e ucciso da un'auto sulla corsia di sorpasso: 50enne ancora senza nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto sulla Pontina, travolto da un'auto, mentre camminava in mezzo alla strasa, forse stava attraversando. Di lui - un uomo dai tratti somatici dell'Est Europa di mezza età, tra i 40 e i 50 anni - non si sa altro. Il corpo, ricomposo in camera mortuaria, non è stato ancora identificato. L'investimento del pedone è avvenuto nella tarda serata di ieri, sulla Pontina al km 22+900 nord tra Pomezia e Roma zona Castel Romano.L'uomo è stato falciato da una Fiat 500 L, sulla corsia di sorpasso, guidata da una trentenne di Velletri, che si è subito fermato. Sul posto si sono subito recati gli agenti del distaccamento di polizia stradale di Aprilia, coordinati dal comandante Massimiliano Corradini. La Pontina è rimasta chiusa per circa tre ore, dalle 23 alle prime ore della notte, con deviazione per lo svincolo di Castel Romano direzione Roma. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità della persona deceduta. Il conducente della Fiat 500 è stato denunciato, come prevede la legge, per omicidio stradale.