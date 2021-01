Roma, auto si ribalta sulla Pontina, grave donna di 73 anni: strada chiusa in direzione Latina

Un'auto si è ribaltata su via Pontina all'altezza del chilometro 14.00 in direzione Latina. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma. La conducente, una donna di 73 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale in gravi condizioni.

Gli agenti dopo aver effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, hanno chiuso temporaneamente la strada, deviando il traffico sulla complanare.

