Roma, il poliziotto investito in autostrada è «in condizioni critiche»: operato al cervello, ore decisive

Le condizioni sono critiche e le prossime ore saranno decisive. L'agente della Polstrada di Settebagni, investito sulla corsia d'emergenza da un'auto mentre era in servizio nel giorno di Ferragosto, è in queste ore sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici gli stanno inserendo, infatti, un sondino nel cranio per consentire il drenaggio del luquido formatosi all'interno di un ematoma al cervello. È la seconda operazione nel giro di poco tempo, la prima ieri sera, quando al Policlinico Gemelli - dove è stato trasportato in elicottero - si è intervenuto per la frattura scomposta che il poliziotto aveva subito alla gamba sinistra.

Poliziotto investito in autostrada, il messaggio dei colleghi: «Forza Daniele non mollare!»

L'incidente è avvenuto sulla diramazione Roma Nord dell'A1, all'altezza del chilometro 15, mentre l'agente stava provvedendo a rimuovere un ostacolo dalla carreggiata, con ogni probabilità un pneumatico. In quel momento la strada era regolarmente interdetta al traffico, ma una macchina è sopraggiunta sulla corsia d'emergenza, travolgendolo. Il conducente della vettura è stato sottoposto al test per verificare se fosse sotto effetto di alcol o droga.



Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA