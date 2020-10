Ritrova la roba rubata su Fb, poliziotto si finge meccanico e incastra il ladro

Un poliziotto si è finto meccanico, mentre un altro spazzino: così, avvicinandosi a un box in via del Quarticciolo, hanno preso in flagrante il ladro, romano di 36 anni, che qualche giorno fa aveva ripulito una cantina in zona Sant’Ippolito. Era accaduto che il proprietario della cantina l’avesse trovata aperta e che qualcuno avesse rubato la sua moto, una serie di caschi, delle tute da motociclista ed anche degli attrezzi da lavoro per valore di oltre 10.000 euro.

Il derubato, seguendo il consiglio della polizia, ha visto delle bacheche su Fb dove si reclamizzavano pezzi usati di moto e ha riconosciuto i suoi appena rubati. Ecco che gli agenti del commissariato Sant’Ippolito hanno organizzato un servizio mirato. Hanno detto alla persona derubata di prendere appuntamento con la persona che gestiva il profilo Facebook. Così in una cantina del Quarticciolo è stata trovata l’intera refurtiva ed il ladro è stato denunciato per ricettazione.

