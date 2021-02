Poliziotta aggredita e picchiata, cercava di difendere una donna e i suoi bambini: arrestato un ghanese

Interviene per difendere una donna, poliziotta aggredita e picchiata. E' accaduto in via di San Pisino, sulla Prenestina. L'agente componente di una pattuglia del commissariato Sant'Ippolito è intervenuta per difendere una donna e i suoi bambini da un uomo che in strada infastidiva i passanti. La poliziotta da un 43enne ghanese, mentre provava a far da scudo alla donna e ai suoi bimbi. Lo straniero, con alle spalle numerosi precedenti, è stato bloccato e arrestato per resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Con l'aiuto del collega e di un altro equipaggio del commissariato San Lorenzo, la poliziotta è stata poi soccorsa e portata in ospevetrata in ospedale per la frattura del setto nasale.

Ultimo aggiornamento: 11:37

