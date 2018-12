Natale Sicuro, a stazione Termini controlli a persone e bagagli con cani e smartphone

I passeggeri controllati con lo smartphone. La Questura di Roma e il Comportimento Polfer del Lazio hanno disposto nei giorni scorsi un'attività di controllo straordinario a Stazione Termini per l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno per l’operazione “Christmas Clean Station

. Sono stati effettuati controlli ai passeggeri, ai bagagli ed ai relativi depositi utilizzando anche gli smartphone di ultima generazione, che consentono, attraverso applicativi dedicati, l’immediata identificazione dei soggetti sottoposti a controllo mediante la lettura ottica del documento. Attraverso sofisticati sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie il Centro Operativo Compartimentale tiene costantemente sotto controllo la situazione complessiva, garantendo così alti standard di sicurezza per i cittadini e per gli operatori di polizia. Al dispositivo di sicurezza hanno contribuito unità cinofile della Polizia di Stato che hanno consentito il controllo delle persone e dei bagagli.



L'attività ha visto impegnati 178 operatori della Polizia di Stato e 86 pattuglie. 1819 le persone identificate di cui 584 stranieri; 1 arrestato per furto in ambito ferroviario; 10 denunciati in stato di libertà; 1 sequestro amministrativo per possesso di stupefacenti ad uso personale. Nove sanzioni amministrative sono state elevate nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale. Un'attenzione particolare é stata rivolta anche alle valigie custodite ai depositi bagagli con un numero di 53 controlli effettuati e ai bagagli al seguito con un numero di 125 controlli effettuati.

