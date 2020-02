Signora in crisi psichiatrica guida in modo pericoloso e sperona quattro volanti della polizia, feriti gli agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 50 anni, in preda ad una crisi psichiatrica, al Nomentano, si è messa al volante della sua auto percorrendo diversi chilometri e mettendo a rischio l’incolumità di altri automobilisti. La signora, fuori di sè, ha anche speronato quattro volanti della polizia che hanno cercato di farla rallentare. Alcuni agenti sono rimasti feriti. E’ accaduto martedì sera sulla via Nomentana in prossimità di Colle Verde fino all’interno della città. La donna, a bordo della sua utilitaria, non ha rispettato i semafori rossi, procedendo ad imboccare gli incroci. Poi, ha più volte imboccato le strade contromano. Almeno una decina le telefonate al 112 di passanti che segnalavano l’auto dalla guida spericolata. Quindi, si sono verificati più speronamenti con le auto della polizia. L’auto è stata bloccata su un tratto di via Casale di San Basilio. Gli agenti hanno capito subito che la donna era incapace d’intendere e volere e hanno cercato di calmarla. E’ arrivata un’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale.