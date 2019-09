Roma, ottantenne aggredito in strada e rapinato della catenina d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anziano di 80 anni è stato aggredito e rapinato a Torpignattara. E’ accaduto alle 13 di venerdì su un tratto di via Romolo Balzani, una traversa della via Casilina, poco distante l’ospedale Figlie di Sa Camillo. L’anziano era stato da poco ad un bar con degli amici e stava per rincasare. Un individuo, sui 30 anni, non è andato troppo per il sottile: è sceso dal motorino, lasciato acceso, ha spinto in terra l’ottantenne, rapinandogli una collana d’oro che gli era stata da poco regalata dai figli ed è fuggito. Una collana d’oro di qualche decina di euro. Alcuni passanti, che conoscono la vittima, sono andati in suo aiuto. L’anziano è apparso scosso e poco presente a se stesso. E’ stato fatto sedere davanti ad un bar e qualcuno ha chiamato i soccorsi. Sul posto è accorso il personale di un’ambulanza che ha prestato le prime cure all’ottantenne che è stato trovato spaventato ma in buone condizioni. E’ la polizia ad indagare sulla brutale rapina. Gli investigatori ipotizzano che si possa trattare della microcriminalità legata allo spaccio di droga che è presente nel quartiere.