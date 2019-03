Aggredisce la dottoressa in ospedale e minaccia i poliziotti: «Vi infetto tutti»

Aggredisce una dottoressa in ospedale e aggredisce gli agenti: «Vi infetto tutti». Si sono vissuti momenti di grande paura martedì pomeriggio al poliambulatorio del Nuovo Regina Margherita, a Trastevere. Una coppia di trentenni, spiega all'Adnkronos la Polizia di Roma, è entrata nella struttura sanitaria chiedendo farmaci che non potevano essere dati senza prescrizione medica. La dottoressa si è rifiutata ed è stata picchiata dalla donna che è andata in escandescenza urlando che avrebbe infettato tutti con il suo sangue. Sono intervenuti degli agenti per fermarla, ma sono stati prima offesi e poi aggrediti a loro volta. Alla fine la donna è stata arrestata per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. E' stato invece rilasciato il compagno. © RIPRODUZIONE RISERVATA