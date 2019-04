Tiburtina, minaccia il suicidio in un negozio della stazione: salvata dalla Polfer

Brandendo una bottiglia di vetro rotta minacciva di togliersi la vita. E' accaduto all'interno di un negozio dello scalo ferroviario sulla Tiburtina. Un tentativo di suicidio sventato dall'intervento degli agenti della Polfer, che sono riusciti a far desistere la donna, per poi affidarla alla cure del personale medico. Un intervento che si inquadra nell'attività di controllo svolta dalla polizia ferroviaria durante la scorsa settimana. Su tutto il territorio regionale in campo 612 pattuglie. Sono state identificate 4.865 identificati, 274 i treni controllati, 11 persone denunciate in stato di libertà, 2 arresti. © RIPRODUZIONE RISERVATA