Plichi bomba recapitati a Roma: i materiali forse acquistati in un negozio cinese

Nuove tracce verso il mittente deidestinati a tre donne e ad un avvocato di Roma e recapitati nei giorni scorsi e che hanno provocato anche feriti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i materiali utilizzati per fabbricare i quattro pacchi potrebbero essere stati acquistati in negozi gestiti da cinesi nella zona nord della Capitale.Gli inquirenti stanno analizzando alcuni video a circuito chiuso degli esercizi commerciali della zona. I pacchi bomba dovrebbero essere stati fabbricati da una unica mano. Al momento, anche se non è giunta alcuna rivendicazione, la pista che si segue è quella di una frangia antimilitarista della. Le indagini sono svolte da Ros e Digos, coordinato dalla Procura che indaga per attentato con finalità di terrorismo e lesioni personali.