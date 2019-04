Roma, San Lorenzo: pitone reale nel pub senza autorizzazioni

Sembrava uno scherzo, ma non era così. Una segnalazione giunta all’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) di Roma ha portato al sequestro di un esemplare di Pitone Reale (Python regius) detenuto in una piccola teca, non riscaldata adeguatamente come è richiesto per la specie e privo di acqua. Il rettile è stato trovato all’interno di un pub nel quartiere San Lorenzo, uno dei centri della movida romana, molto probabilmente come attrazione per gli avventori.

Ricercatori catturano un pitone femmina gigante che incubava 73 uova

Mette in vendita un pitone reale su Internet: denunciato dai carabinieri

Un primo controllo condotto dalle Guardie Zoofile del nucleo di Roma Oipa, insieme al servizio veterinario della Asl Roma 1, aveva accertato la detenzione dell’animale in una struttura inadeguata e il possesso illegale in quanto il proprietario era sprovvisto della necessaria autorizzazione prevista dalla normativa regionale in materia di animali esotici, categoria nella quale il serpente in questione rientra essendo la specie originaria dell’Africa occidentale. Ieri c’è stato l’intervento risolutivo, come disposto dalla Asl, le Guardie Zoofile con il supporto necessario dei carabinieri della Stazione S. Lorenzo vista l’ostilità del proprietario, hanno prelevato il pitone e affidato al custode autorizzato dal servizio veterinario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA