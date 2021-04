Roma, l'asfalto nuovo sulla ciclabile del Lungotevere copre i sampietrini. Polemica social: «Alla Raggi devono essersi rotti i tacchi»

Linee dell'asfalto che non seguono il percorso, pezzi mancanti e altri lavorati male. I lavori per la pista ciclabile sulla banchina del lungotevere non iniziano nel migliore dei modi. Roma sta diventando una città a misura di biciclette grazie al Piano straordinario che prevede la realizzazione di 150 km di percorsi ciclabili. Ma non tutto va secondo i piani.

Il tratto del lungotevere che non è stato realizzato ad arte è quello vicino a Castel Sant'Angelo. In particolare quello che parte da Ponte Umberto I, prosegue per Ponte Sant’Angelo, passa a Ponte Sisto e arriva poi a Ponte Vittorio Emanuele II. C'è anche chi si lamenta che ricopre i sanpietrini storici della Capitale. Ma questo è inevitabile per la realizzazione della ciclabile.

Si, e questo come dovrebbe trasformare dei lavori fatti in maniera pessima, stendendo asfalto nero sopra al mattonato storico del lungotevere, in una bufala?

