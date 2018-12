Roma, piromani scatenati a Bufalotta: incendiano 5 auto nella notte, panico fra i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piromani in azione alla Bufalotta. Gi incendiari hanno agito in modo pesante. Il bilancio finale è di tre auto andate completamente distrutte dal fuoco e di altre due seriamente danneggiate. Il maxi rogo si è verificato alle 4.30 della notte fra domenica e lunedì su un tratto di via Giulio Antamoro, vicino ad una farmacia, un viale a doppia carreggiata. Sono stati i residenti a sentire l’odore acre del fumo che lambiva i palazzi e a sentire il crepitio delle fiamme. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il fuoco in un’ora. Non ci sono dubbi che si sia trattato di un rogo doloso considerato che le auto distrutte dalle fiamme si trovavano parcheggiate in punti diversi. Due Smart ed una Lancia sono andate completamente distrutte. E’ la polizia ad occuparsi dell’incendio doloso. Sono stati presi dei filmati di alcune telecamere sperando che possano avere ripreso i piromani.