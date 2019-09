Roma, pino crolla alla Garbatella e si schianta su due auto in sosta: nessun ferito

Soltanto una fortunata casualità ha impedito che ci fossero conseguenze più gravi. Un pino marittimo si è schiantato su due auto in sosta intorno alle 5 di questa mattina in via Francesco Passino. Forunatamente non risultano feriti. L'albero era in uno dei giardini dei lotti caratteristici del quartiere: piantati negli anni Venti e Trenta, i pini hanno ormai raggiunto dimensioni ragguardevoli e le loro condizioni di salute sono monitorate.

Caos Servizio giardini: da Prati al Salario i cimiteri degli alberi

Ancora da chiarire il motivo per cui l'abero non è stato coinvolto dalla potatura che nei gironi scorsi aveva interessato altri alberi della zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. La strada conduce a una scuola, l'IC Piazza Sauli sede di un asilo e di una primaria, ed è abitualmente molto trafficata. Sul posto i tecnici del Servizio Giardini del Comune, al lavoro per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione.



Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA