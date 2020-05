Roma, Piazza Venezia: sbandato romeno prende a calci una donna e la lascia sul selciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’aggressione estremamente violenta, con tanti calci dati al volto di una donna che è rimasta a terra, sui sampietrini di piazza Madonna di Loreto, a pochi metri da piazza Venezia. L'assalto è stato scatenato di notte dalla furia cieca di un cittadino romeno di 68 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, arrestato dai carabinieri del comando Roma piazza Venezia con l’accusa di. Ancora non si comprendono i motivi alla base di tanto accanimento sulla vittima, su questo particolare stanno ancora cercando di fare piena luce gli uomini dell’Arma.I militari, arrivati sul posto, hanno trovato la donna sdraiata sul selciato, cosciente ma gravemente ferita al volto, e il suo aggressore seduto poco lontano, in evidente stato di ebbrezza, come se nulla fosse accaduto, ma con le scarpe ancora macchiate di sangue. La priorità è stata far arrivare sul posto il personale sanitario per prestare le prime cure alla vittima, una donna al momento senza identità perché sprovvista di documenti, sui 35-40 anni, carnagione olivastra - con ogni probabilità cittadina straniera - verosimilmente anche lei una senza fissa dimora. Per lei è stato necessario il ricovero all’ospedale “Santo Spirito”, dove si trova tuttora, per la frattura delle ossa nasali e varie ferite e contusioni al volto, con una prognosi di 40 giorni. L'aggressore è stato ammanettato e portato, prima, nella vicina caserma di piazza Venezia, poi direttamente nel carcere di Regina Coeli.