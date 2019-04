Paura a San Pietro, uomo in motorino irrompe urlando nella piazza

Un uomo questa mattina è entrato a bordo di un motorino in piazza San Pietro a velocità sostenuta e gridando. È quanto si apprende da fonti della sicurezza presenti in Vaticano che riferiscono che l'uomo è stato subito fermato e portato in commissariato. L'uomo, che avrebbe mostrato alle forze dell'ordine intervenute un tesserino da giornalista, è stato fermato sia perché gli accessi alla piazza sono assolutamente interdetti a moto e auto sia perché gridando ha procurato allarme in un luogo, il Vaticano, in cui l'allerta è da anni altissima.

