Roma, degrado a piazza di Spgana: senzatetto si accampa davanti alle vetrine

Una coperta, qualche cartone e alcune bottiglie di birra. Un giaciglio di fortuna con vista sulle bellezze mozzafiato di Roma: a piazza di Spagna. Un senzatetto si è accampato lì, davanti alle lussuose vetrine di uno degli angoli più famosi della città, dove è rimasto per ore a sonnecchiare finchè, troppo ubriaco, si è sentito male davanti a decine di passanti che guardavano la scena allibiti. Nessun controllo, eppure siamo in pieno centro storico. In una delle zone più impotanti di Roma. Evidentemente non basta.

Roma, Raggi: «Rifatte tutte le strade». La sindaca smentita dai dati sugli interventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA