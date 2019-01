Roma, blitz in piazza dei Cinquecento: arresti per furti, scippi e spaccio

I carabinieri della Compagnia Roma Centro, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Roma e dell'Ottavo Reggimento Lazio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell'area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità e di abusivismo commerciale. Al termine delle attività, i carabinieri hanno arrestato 8 persone, ne hanno denunciate altre 12, sanzionate altre 12, un daspo urbano notificato e 14 venditori ambulanti multati.

I primi a finire in manette, sono stati due romeni di 33 e 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi dai militari al capolinea del tram linea 5, subito dopo aver rubato uno smartphone dalla tasca del giaccone di una turista. Arrestato anche un 36enne di origini campane, sorpreso dai militari, in via Giolitti, nei pressi della fermata degli autobus diretti agli scali aeroportuali della Capitale, mentre rubava un trolley di una turista. Poco più tardi un 20enne pugliese è stato arrestato dai carabinieri per furto con strappo. Il giovane dopo aver strappato dalle mani uno smartphone a una turista georgiana, mentre percorreva via Amendola, è stato notato dai militari che dopo un inseguimento a piedi, lo hanno bloccato riuscendo a recuperare il telefono.

Quattro invece sono le persone arrestate per detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Nello specifico sono finiti in manette un 39enne di Caserta, sorpreso mentre cedeva due compresse di suboxone, un farmaco usato dai tossicodipendenti in cura per la dipendenza da oppiacei. Denunciate inoltre a piede libero anche 12 persone. In particolare sei sono stati sorpresi dai carabinieri mentre, senza motivo, molestavano i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza presso i distributori automatici di biglietti. Sempre a piazza dei Cinquecento, i militari hanno identificato 4 persone, risultate già sottoposte a daspo urbano. Altri due sono stati denunciati perchè trovati in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno sanzionato e segnalato altre 6 persone per il daspo urbano, perchè trovate senza motivo e, multate per un totale di 72 mila circa, 14 venditori ambulanti, tutti sopresi a vendere merce non alimentare senza alcun titolo.

