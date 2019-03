Roma, inseguita dall'ex in strada viene salvata dai passanti. Lui la pedinava e la filmava

Inseguita dall'ex in strada viene salvata da alcuni passanti che chiamano il 112. La Polizia blocca l’uomo, poi arrestato per atti persecutori. E' accaduto a piazza Lotario, nella zona di piazza Bologna. I passanti hanno visto l'uomo inseguire la donna e hanno chiamato il 112. Sono arrivate le pattuglie dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo, che hanno individuato i due e bloccato l’aggressore, risultato essere un romano di 66 anni. Condotti in ufficio per gli ulteriori accertamenti, la donna, dopo essersi ripresa dallo stato di agitazione, ha iniziato a raccontare le violenze e le sopraffazioni andate avanti per lungo tempo riferendo di anni passati tra vessazioni e violenze sessuali, al culmine delle quali aveva trovato il coraggio di chiudere il rapporto e denunciare l’uomo alla Polizia di Stato.



Offese ripetute, pedinamenti nel corso dei quali era solito riprenderla con il cellulare e violenze. Oltretutto si era presentato anche ai datori di lavoro della donna, provocandone il licenziamento. Tutto ciò le aveva generato una stato di prostrazione, tanto che aveva dovuto cambiare le proprie abitudini di vita per cercare di evitarlo. Gli investigatori del commissariato Porta Pia, diretto da Anna Galdieri, dopo aver trovato conferme a quanto denunciato, hanno arrestato l’uomo che dovrà rispondere di atti persecutori.

