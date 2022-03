Roma, petardo nel cortile dell'ambasciata bielorussa: procura pronta ad aprire fascicolo

Un petardo di grandi dimensioni è stato lanciato questa notte all'interno del giardino dell'ambasciata bielorussa a Roma, in via delle Alpi Apuane.

Non si conoscono gli autori del gesto nè le motivazioni, ma la questura di Roma non esclude che possa trattarsi di un atto dimostrativo contro la guerra in Ucraina. Al momento sono in corso le indagini ed è stato annunciato che sarà potenziata la vigilanza nei pressi della sede diplomatica.

Petardi in ambasciata

La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa su quanto avvenuto questa notte. Dopo l'arrivo dell'incartamento si procederà formalmente all'apertura di un fascicolo di indagine.

La Bielorussia non ha uomini schierati in Ucraina, ma è alleata della Russia e ha consentito il passaggio nel proprio territorio alle truppe di Putin, agevolando l'offensiva e l'attacco di Kiev da nord.