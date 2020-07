Un pestaggio choc, nel cuore della movida più molesta. Quella piazza San Calisto che, ogni weekend, è un punto di riferimento per i giovani in cerca di sballo. Spacciatori che, nei vicoli, vendono la loro merce anche a minorenni. Per non parlare dei locali che, spesso ignorando la normativa comunale, vendono alcolici ad ogni ora. E così ecco che, alcune notti fai - il video è trapelato soltanto adesso - un gruppo di ragazzi si è accanito su di un loro coetaneo. Il fatto è successo in via della Cisterna, a ridosso di piazza San Calisto, in un punto usato dai giovani, spesso, per consumare droga sui tetti delle auto, ma anche per urinare in strada, prendere a calci i portoni e così via.

Tutte situazioni di degrado, che i residenti hanno più volte denunciato alle forze dell'ordine. Nel video, girato da un residente, si vedono almeno 9 ragazzi - giovanissimi - circondare un altro ragazzo, caduto a terra, e prenderlo a calci. Solo l'arrivo di una coppia, che si ferma impietrita di fronte a quella scena, ha spinto gli aggressori a fermarsi e a darsi alla fuga. Alcune notti fa, una scena analoga.

«Qui succede sempre qualcosa - dicono i residenti - e nei weekend non riusciamo più a stare tranquilli. Abbiamo paura di uscire di casa». Lo scorso fine settimana, la Questura, ha aumentato i controlli, nelle strade più calde della movida: da San Lorenzo a Ponte Milvio. I risultati si sono visti, ma a Trastevere c'è ancora chi ancora si muove come se questo rione fosse terra di nessuno.



