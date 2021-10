Roma, pedone passa con il rosso: ripresa dalle vigilesse le aggredisce con calci e morsi. Denunciata romena di 37 anni

Martedì 12 Ottobre 2021, 15:55

Si è scagliata come una furia prima contro due vigilesse poi contro un'auto di passaggio. Folle storia oggi a Roma, nel quartiere Marconi dove una romena di 37 anni è stata denunciata per aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e arrestata.

E' accaduto a piazzale della Radio: la donna stava attraversando a piedi mentre il semaforo lampeggiava il rosso. Due vigilesse del XI Gruppo Marconi le hanno chiesto di prestare attenzione e di fermarsi. Stizzita dal monito ricevuto, oltre ad aggredire le due operanti, con calci, pugni, morsi e schiaffi, ha danneggiato un'auto in transito. Anche il proprietario del mezzo ha sporto denuncia per danneggiamento e aggressione nei suoi riguardi. La trentasettenne, dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per i reati commessi.