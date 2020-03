Roma, affetti da coronavirus: primi dieci in via di guarigione trasferiti nelle “residenze”

Sono già stati attivati i primi dieci trasferimenti verso due residenze attezzate a Roma per i pazienti positivi asintomatici che devono completare il loro percorso di negativizzazione sotto il controllo e il monitoraggio del personale delle Asl, per un totale di 115 posti letto. Lo comunica il portale Salute Lazio, la pagina Facebook dell'assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. Si tratta di una struttura a nord di Roma, Villa Speranza, e una struttura nel quadrante Sud, Casa San Bernardo.

Intanto all'ospedale Sant'Andrea di Roma da questa mattina sono attivi 10 nuovi posti di terapia intensiva per il Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA