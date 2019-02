Paziente aggredisce compagno di stanza: «E' il diavolo». La vittima rischia la vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma nel pomeriggio di ieri nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Giovanni. Un paziente di 60 anni ha completamente perso la testa e si è avventato contro un altro paziente, sulla quarantina, gridandogli che lui era il diavolo. Momenti di grande violenza. E’ intervenuto il personale sanitario ma la persona picchiata rischia di perdere la vista per le lesioni procurategli dal paziente che vedeva in lui il diavolo. Gli investigatori della polizia hanno accertato che la vittima è stata sbattuta al muro riportando una serie di lesioni al capo. Addirittura il paziente violento avrebbe cercato di molestare il quarantenne qualche minuto prima dello scoppio di aggressività.Gli investigatori hanno indagato l’aggressore per tentato omicidio anche se, soffrendo di gravi disturbi mentali, rischia di non essere imputabile. E’ stata aperta anche un’inchiesta interna per verificare se la violenta e velocissima aggressione si sarebbe potuta evitare.