Roma, partorisce in auto sulla Pontina con l'aiuto della Polizia: «Benvenuto Alessandro»

Aveva fretta di nascere il piccolo Alessandro e così durante la corsa verso ospedale papà Daniele è stato costretto ad accostare l'auto sulla Pontina per assistere mamma Isabella nel parto. Al fianco della giovane coppia sono intervenuti due agenti del commissariato di Spinaceto in servizio di controllo sul territorio, che si sono assicurati che tutto avvenisse in sicurezza.

Gli auguri dalla Questura di Roma

Quando Alessandro è venuto alla luce la polizia ha scortato la famiglia al vicino ospedale con una corsa a sirene spiegate. Gli auguri al piccolo sono arrivati anche dalla Questura di Roma che ha pubblicato un post su facebook: «La famiglia della Questura di Roma si unisce agli auguri che i colleghi del commissariato Spinaceto hanno avuto l'onore di fare, sicuramente per primi, ai neo genitori», ha scritto e aggiunge: «Benvenuto Alessandro ed ancora auguri ai neo genitori».