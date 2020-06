Roma, riaprono le aree giochi di parchi e ville: «Manutenzione e pulizia di altalene e scivoli»

Dovranno essere vigilate e comunque sanificate con regolarità ma da oggi a Roma riaprono le aree giochi di parchi e ville storiche. Via libera dunque agli scivoli e alle altalene sempre che le attrezzature - in questi mesi di stop - non siano state manomesse o vandalizzate.

La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che prevede immediatamente la rimozione dei nastri fino a ieri usati per rendere "off-limits" le aree destinate al divertimento dei più piccoli nei tanti polmoni verdi della Capitale.

L'amministrazione ha così revocato la decisione dello scorso 18 maggio dando mandato al corpo della polizia locale di assicurare l'esecuzione del provvedimento.

Considerato poi l'ultimo Dpcm del governo l'amministrazione di Roma Capitale dovrà comunque garantire una supervisione delle aree giochi e una loro bonifica periodica sempre nell'ottica anti contagio. Dovrà allora essere disposta e garantita una manutenzione degli spazi con controlli ciclici sullo stato delle varie attrezzature nonché la pulizia sistematica delle superfici più toccate dai piccoli: scalette dello scivoli, manubri dei dondoli, catene delle altalene. Inoltre il Campidoglio si impegna a posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco con le informazioni relative ai corretti comportamenti da mantenere.

