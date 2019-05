Roma, rissa a colpi di bottiglia tra parcheggiatori abusivi: danneggiate auto in sosta

I parcheggiatori abusivi di Roma litigano per contendersi il territorio d'azione, scoppia la rissa, e finiscono in manette. E' accaduto in piazza Sant'Agostino. Martedì pomeriggio, i Carabinieri del Comando Senato della Repubblica e del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato tre cittadini italiani, di 33, 36 e 40 anni, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di rissa e danneggiamento. I Carabinieri hanno sorpreso i tre, unitamente ad una quarta che è data alla fuga, mentre si colpivano con pugni, calci e bottigliate. Una volta bloccati e sedati gli animi, i militari hanno ricostruito quanto accaduto: i fermati, tutti parcheggiatori abusivi, hanno iniziato a discutere animatamente, a quanto sembra per contendersi il territorio dove esercitare l’attività illecita, ma, poco dopo, dalla lite verbale sono passati alle mani.

Durante la rissa hanno anche danneggiato gli specchietti di due auto in sosta. Due degli arrestati sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni per le contusioni riportate, e successivamente portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

