Roma, «Io palpeggiata su mezzo pubblico»: 29enne americana urla e chiama i soccorsi in piena notte a via di Portonaccio

Ha urlato in piena notte in cerca di aiuto trovando l'aiuto dei passanti. Alle 4 di notte tra venerdì e sabato una donna americana di 29 anni è stata soccorsa a Via di Portonaccio a Roma, mentre ubriaca e in stato di agitazione, dagli agenti della polizia. Trasportata in ospedale, visitata e tranquillizzata, ha raccontato ai poliziotti che mentre era su un mezzo pubblico, non ha saputo dire se taxi o autobus, un ragazzo che non conosceva le avrebbe toccato una gamba tentando un approccio. Lei ha urlato ed è scesa dal mezzo calamitando l'attenzione dei passanti. La donna tuttavia non intende fare denuncia.

Cinghiali a Roma, aggressione a Villa Glori: rincorre un cane e la padrona si rifugia dietro un albero