Roma, palestre scolastiche: prorogato il bando per due anni

«Tutte le scuole superiori di Roma e provincia, avranno la facoltà di concedere spazi idonei, per le attività sportive extra scolastiche». Lo afferma in una nota Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. «Ho dato disposizione agli uffici di Città metropolitana di prorogare di due anni il bando che riguarda l'utilizzo delle palestre scolastiche. Come un'esigenza dovuta a questo momento delicato di emergenza sanitaria che ha rallentato il lavoro quotidiano di atleti e società sportive che avranno modo con questa decisione di poter recuperare il tempo perduto», aggiunge Zotta. Tutte le informazioni inerenti potranno essere reperite sul sito istituzionale dell'ente metropolitano.

