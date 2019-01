Roma, scintilla dal caminetto: incendio devasta villa a Palestrina

Un violento incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione di Carchitti a Palestrina: una villa su due piani è stata completamente distrutta dalle fiamme in via Colle Carbone. Sulle cause stanno ancora indagando i carabinieri della stazione di San Cesareo, unitamente a personale dei vigili del fuoco del comando di Roma. Poco dopo le 17.30 la villa, che ha delle parti anche in legno, ha cominciato a bruciare. In pochi minuti le fiamme e il fumo sono stati visibili dalle case vicine. Molte persone sono scappate in strada, abbandonando le abitazioni.

Nel frattempo un vicino ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare l’incendio. In pochi minuti sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri di San Cesareo e diverse squadre dei vigili del fuoco di Palestrina e dei distaccamenti vicini. La famiglia, una coppia romana di mezza età con un figlio, che era venuta per passare qualche giorno di vacanza, era uscita per una passeggiata. Tra le possibili cause del rogo, potrebbero esserci un camino lasciato acceso e qualche scintilla che ha appiccato il fuoco al salone o un corto circuito di una presa elettrica. In serata, dopo la bonifica, le famiglie delle case vicine, che si erano allontanate per l’incendio, hanno fatto rientro in casa.

