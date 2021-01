Roma, evacuato palazzo in pieno centro. «È pericolante»

Un edificio al centro di Roma è stato evacuato perché ritenuto «pericolante». Lo si apprende dalla polizia locale, intervenuta in via Sicilia con gli agenti del I Gruppo Trevi per l'evacuazione disposta dai vigili del fuoco. Gli agenti hanno chiuso la strada e stanno fornendo assistenza alloggiativa alle persone residenti nel palazzo. L'evacuazione è motivata da «un evidente stato di deterioramento del materiale cementizio e dei ferri longitudinali dei pilastri portanti, al fine di verificare la condizione statica della struttura», hanno spiegato i vigili del fuoco.

