Roma, «Non è tuo figlio»: manager scopre l'inganno durante la separazione, l’ex moglie è accusata di falso

Per anni aveva cresciuto quel figlio pensando fosse suo. E invece, durante la causa di separazione, la moglie gli ha confessato che il padre biologico era un altro rimasto nell’ombra per anni. Succede a Roma, dove il caso è approdato davanti a un gip del Tribunale. Lo racconta Il Corriere della Sera.

L'amore, le liti e il divorzio

Una coppia borghese, manager pubblico lui, dipendente di un’alta istituzione lei, si innamora e si sposa. I due hanno un bambino. Il tempo scorre e al ragazzo vengono concesse attenzioni importanti, fa sport, riceve un’istruzione raffinata, coltiva i suoi hobby.

Nel frattempo, un giorno dopo l’altro, l’amore finisce, la coppia divorzia, le strade si separano e al culmine di liti, insulti e ripicche deflagra la rivelazione di lei: quel ragazzo non è il figlio biologico del manager pubblico, suo legittimo marito, bensì di un amante rimasto per anni in silenziosa oscurità.

La donna indagata per falso



Il marito è in un angolo e tenta di uscirne a suo modo. Per prima cosa revoca al figlio la podestà genitoriale quindi denuncia la sua ex alla magistratura. Di nuovo una separazione che approda nelle aule di un Tribunale con il suo carico doloroso.

Qui però la storia si complica e il pm si trova di fronte a un dilemma: esercitare l’azione penale pur sapendo che rischia di separare un adolescente da sua madre dopo che ha già perso il padre. Non è un nodo facile da sciogliere. La donna è iscritta sul registro degli indagati per falso in stato civile. La menzogna perpetrata per anni ha avuto il suo punto di partenza nell’atto che reca la sua firma nel quale si dichiara la paternità del ragazzo. Un falso. Si rischiano fino a due anni di carcere.

La signora, assistita da un avvocato con una clientela significativa, viene ascoltata dal pm che ha effettuato l’indagine. Ma la sua difesa risulta fragile. La volontà di proteggere il minore, di assicurargli una collocazione sociale elevata non può giustificare l’illecito commesso. Il magistrato decide di chiedere il processo per la donna. L’ex marito invece si costituirà parte civile.